ROMA – Deva Cassel è la figlia più grande dell’ormai ex coppia Monica Bellucci e Vincent Cassel. La ragazzina, classe 2004, è riservata e schiva e appare in foto molto raramente. Deva ha gli stessi capelli, le stesse labbra, lo stesso naso, lo stesso fisico curvilineo della madre ed anche la stressa espressione. La giovane è apparsa in queste ore in alcune foto scattate durante la sfilata Dolce&Gabbana Primavera Estate 2020.

Le sue immagini ufficiali sono molto rare e per questo apprezzate. Deva era stata ripresa con un lungo vestito bianco mentre girava a Rapallo, in Liguria, uno spot sempre per Dolce&Gabbana. Deva Cassel è nata il 14 settembre 2004: è la primogenita della coppia. Monica e Vincent hanno anche una seconda figlia, Leonie che ha da poco compiuto 10 anni.

Le due ragazzine avranno presto un fratello o una sorella, dato che Vincent Cassel diventerà a breve papà per la terza volta. L’attore francese si è infatti risposato con la giovanissima modella Tina Kunakey, mentre Monica Bellucci frequenta Nicolas Lefebvre, di 18 anni più giovane di lei. Deva e Leonie Cassel sono entrambe nate a Roma, per volere di Monica Bellucci, e cresciute in Francia lontane dai riflettori.

Fonte: Repubblica, Instagram

Il video girato durante le riprese di Dolce&Gabbana