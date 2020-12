Diletta Leotta in strada senza mascherina prima di raggiungere lo stadio di San Siro: la foto su Chi

Diletta Leotta è stata fotografata dal settimanale Chi per le vie di Milano. Fin qui tutto bene se non fosse che la presentatrice non indossa la mascherina.

La conduttrice di Dazn, pochi minuti prima di salire in un van diretto a San Siro, non indossa il dispositivo di protezione deciso per evitare il contatto di Covid-19.

Diletta Leotta, niente mascherina. Distanziamento c’è dato che è sola

Diletta rispetta invece il distanziamento dato che nella foto appare da sola. Almeno fino a quando non raggiunge il suo staff che invece indossa la mascherina. Avrà messo la mascherina dopo essere salita a bordo del van che la porterà a commentare la partita Milan-Fiorentina?

La foto sta facendo il giro dei social scatenando indignazione.

Diletta Leotta di nuovo insieme al pugile Daniele Scardina?

Intanto impazza un gossip che riguarda la conduttrice siciliana. La Leotta sembrerebbe essere tornata insiema a Daniele Scardina.

Il pugile era stato possibilista in una recente intevista con La Gazzetta dello Sport: “Quella con Diletta Leotta è stata una grande storia, di vero amore. Se è possibile un ritorno di fiamma tra noi? Adesso ho in testa il ring e i prossimi incontri… Però aggiungo: mai dire mai”.

Scardina ha intanto apprezzato il nuovo look della sua ex fidanzata: la conduttrice di Daz si è infatti tagliata i capelli e lui ha fato modo di farle capire che apprezza.

Cosa dice la Leotta a riguardo della storia col pugile? La conduttrice è sempre stata molto riservata pur non negando di aver provato un grande amore per Scardina (fonte: Il Fatto Quotidiano, La Gazzetta dello Sport, Chi).