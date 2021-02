Diletta Leotta e Can Yaman in Costiera Amalfitana: la foto romantica al mare prima del bacio

Diletta Leotta e Can Yaman in Costiera Amalfitana, la foto romantica con il tramonto sul mare.

Nella foto pubblicata sia da Diletta Leotta e Can Yaman sui social si vede la coppia che si sta per baciare. Dietro di loro il mare e il tramonto della Costiera Amalfitana. La foto è stata scattata a San Valentino.

Diletta Leotta Can Yaman, nella foto stanno per scambiarsi un bacio

La presentatrice siciliana e l’attore turco, la foto è un grande classico per il giorno degli innamorati: l’uno e l’altra sono pronti a scambiarsi un bacio.

Il fine settimana d’amore della coppia comincia con Can Yaman che pubblica nelle Stories un video in cui inquadra la televisione dove appare la Leotta inviata sabato sera per la partita tra lo Spezia e il Milan.

Il giorno dopo si passa dall’allusione all’ esplicito. Nel post, la coppia è fotografata davanti al mare della Costiera Amalfitana e si sta per baciare.

Diletta, nelle Stories pubblica poi un video del tramonto al mare. Anche Yaman posta la stessa immagine accompagnata dalla didascalia di un cuoricino. Sul suo profilo è impossibile commentare: l’attore ha infatti disattivato questa possibilità lasciando che a parlare siano le immagini.

Diletta Leotta e Can Yaman pronti ad andare a vivere insieme

La coppia insomma fa sul serio e dopo qualche indizio e qualche conferma ufficiale, pare sia pronta anche ad andare a vivere insieme. Can sembra essere disposto ad andare a vivere a Milano pur di stare accanto a Diletta Leotta che però spesso è costretta a spostarsi in giro per l’Italia per seguire le partite della Serie A.