Diletta Leotta e il compleanno in quarantena col fidanzato “King Toretto” FOTO

ROMA – Anche se in quarantena Diletta Leotta e il fidanzato pugile Daniele Scardina (alias King Toretto) non rinunciano a festeggiare il compleanno di lui. Un compleanno in quarantena insomma.

L’atleta ha spento 28 candeline insieme alla fidanzata, con la quale sta trascorrendo l’isolamento domiciliare a Milano: “Happy Birthday”, ha scritto lei su Instagram.

I due si sono conosciuti nel marzo 2019, quando Daniele Scardina è sbarcato a Milano per disputare un importante incontro di boxe che era presentato proprio da Diletta Leotta.

In estate poi sono stati paparazzati in atteggiamenti affettuosi su una barca a largo di Ibiza. “Abbiamo iniziato piano questa storia, senza enfatizzarla, ma ora sta diventando importante per entrambi”, ha dichiarato a dicembre il pugile. “Ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro”.

Solo due mesi fa, Diletta Leotta spopolava tra palco del Festival di Sanremo e nei principali stadi italiani, ora, come tutto il resto del Paese, deve accontentarsi dello smart working.

Anche la Leotta ha deciso di dare il buon esempio, così ha pubblicato un aggiornamento su Instagram, con una sua foto in tenuta casalinga, per scrivere: “Pronta per lo smart working”.

L’isolamento casalingo è una delle chiavi per sconfiggere il coronavirus. Meno persone ci sono in giro per la città e meno possibilità esistono che il virus prenda piede. (Fonti Instagram e Vanity Fair).