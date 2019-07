ROMA – Matteo Mammì ha detto addio a Diletta Leotta. Il giovane manager è stato fotografato da “Chi” con Anna Safroncik, attrice 38enne di origini ucraine nota in Italia per la sua partecipazione a diverse serie tv.

A differenza della sua ex che si è però già esposta con il pugile Daniela Scardina, al momento Matteo e Anna godono ancora di maggiore riservatezza: le immagini pubblicate da “Chi” si limitano infatti a mostrare la coppia in vacanza a Baja Sardinia, in provincia di Sassari. I due si coccolano e scambiano tenerezze, lasciando così presumere che abbiano intenzioni serie.

E così, dopo il servizio dedicato alla ex fidanzata del manager Diletta Leotta, il settimanale diretto da Alfonso Signorini racconta come Matteo Mammì abbia ritrovato la serenità accanto alla Safroncik: i due si sarebbero conosciuti grazie ad amici in comune e dopo qualche uscita e qualche cena insieme hanno deciso di partire insieme in vacanza per un lungo weekend.

Diletta Leotta, Matteo Mammì: i motivi della rottura

Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, il motivo della rottura tra Matteo Mammì e Diletta Leotta sarebbe legato al fatto che Matteo si sarebbe stancato di fare il fidanzato. Il mamanger si sarebbe voluto sposare; Diletta Leotta però non si sentiva ancora pronta per il grande passo. Da qui la rottura tra i due, dovuto sempre secondo “Chi” anche a dei messaggi di Scardina che Matteo avrebbe trovato sul cellulare di lei.

