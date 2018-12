Diletta Leotta, il microfono le apre la camicia

ROMA – Diletta Leotta ha condiviso una foto che la ritrae alle prese con la preparazione prima di una diretta. In questo caso, però, il microfono a molletta le ha giocato un brutto scherzo. Ed i fan ne hanno certamente goduto e beneficiato.

Proprio nelle ultime ore la bella conduttrice ha postato una foto che è stata apprezzata da migliaia di fan. Il microfono appoggiato sulla camicia, infatti, nella foto in questione ha accentuato ancor di più la scollatura. I fan, ovviamente, hanno apprezzato ed hanno ricoperto la foto in questione, oltre che di “like“, anche di commenti con cui hanno elogiato la sua bellezza e le sue forme.

Diletta Leotta ormai è diventata in pochissimo tempo una istituzione nelle case di tutti gli italiani. Partita come conduttrice su Sky Sport del programma sulla Serie B, si è fatta apprezzare nel tempo per la sua straordinaria bellezza e per la sua bravura davvero fuori dal comune. Tutto questo successo si è andato a riversare in maniera inevitabile anche sui suoi canali. Soprattutto su Instagram, infatti, è una vera e propria star assoluta, con un seguito complessivo che si aggira intorno ai 3.5 milioni di seguaci.