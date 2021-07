Dolly Parton coniglietta di Playboy a 75 anni per regalo di compleanno del marito FOTO

Dolly Parton a 75 anni ha deciso di rimettersi i panni della coniglietta di Playboy come nella famosa cover del 1978. Un regalo per il compleanno di suo marito, Carl Dean.

“Ricordate che una volta ho detto che avrei di nuovo posato per Playboy a 75 anni? Bene io sono qui ma il giornale non c’è più. Ha sempre amato quella cover, volevo fargli un regalo che lo rendesse felice. Pensa che io sia ancora una ragazza sexy dopo 57 anni insieme e di certo non cercherò di dissuaderlo”.

Dolly Parton e la copertina di Playboy del 1978

La copertina da lei realizzata nel 1978 per la rivista di Hugh Hefner è di quelle passate alla storia. Niente nudo ma Dolly in corpetto da coniglietta su sfondo rosso mentre si aggiusta il papillon glitterato, è un’immagine diventata iconica. Il suo sogno sarebbe stato riprodurla all’età di 75 anni, per mostrare come ci si può sentire sexy anche a una certa età.

E allora la cantautrice country ha posato con il medesimo corpetto, papillon e polsini di quarant’anni fa, facendosi ritrarre. Il risultato poi lo ha mostrato nel video su Twitter in cui ha voluto spiegare la sua iniziativa.