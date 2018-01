LIMERICK – Nel pomeriggio di martedì 23 gennaio a Limerick in Irlanda, si sono svolti i funerali di Dolores O’Riordan, la cantante dei Cranberries scomparsa di a Londra lo scorso 15 gennaio. Da giorni centinaia di persone hanno reso omaggio al feretro nella sua città natale e molti abitanti hanno esposto fiori e candele per ricordare la musicista. Le esequie si sono svolte nella locale Saint Ailbe’s Church, dove Dolores cantava nel coro quando era bambina.

La musicista sarà sepolta vicino al padre Terence nel cimitero di Caherelly in una cerimonia privata. Il presidente dell’Irlanda, Michael Higgins, ha ricordato Dolores e anche le radio di tutto il Paese si sono preparate per un tributo mandando in onda simultaneamente la canzone ‘When You’re Gone’, uno dei maggiori successi dei Cranberries (foto Ansa).