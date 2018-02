ROMA – Se Donald Trump appare in pubblico in una giornata ventosa, il presidente Usa non si separa mai dal berretto con su scritto il suo Maga, ossia “Make America Great Again”.

Trump non vuole che la sua acconciatura venga scapigliata. Venerdì scorso però, mentre sta salendo a bordo dell’Air Force One, The Donald è stato colto di sorpresa da forti raffiche di vento. E così, mentre sale sulla scaletta, diverse folate hanno mostrato al mondo che i suoi capelli sono sistemati in modo da coprire le ampie calvizie. La folta chioma, a quanto pare è un’illusione. D’altronde anche il contro ammiraglio Ronny L. Jackson, medico della Casa Bianca, ha spiegato che tra i farmaci assunti da Trump c’è anche la Propecia (finasteride) contro la caduta dei capelli.

Come spiega il New York Magazine, per Trump l’acconciatura è molto importante. Il presidente, infatti, “è ossessionato dalla sua immagine oltre ogni umana concezione. E’ l’uomo che ridicolizza i suoi rivali politici perché sono bassi”.

Secondo invece il Washington Post, Trump, sceglie collaboratori e membri della sua amministrazione sulla base del loro aspetto fisico. Una fonte ha rivelato al Post: “Puoi essere qualificato quanto vuoi ma se non hai la presenza per rivestire un ruolo non andrai da nessuna parte”.

Nella corsa alla Casa Bianca, Trump ha sfidato i rivali sfoderando una capigliatura che ha avuto per lo stesso Trump un ruolo fondamentale. E così i rivali sono arrivati sfidarlo arrivando fino all’accusa di portare un parrucchino. Accusa smentita da queste immagini: a quanto pare è tutta una questione di acconciatura.Su Twitter il video e le foto di Trump che sale sulla scaletta.