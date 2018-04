ROMA – Da un lato c’è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dall’altro c’è Dolores Leis: una contadina spagnola che somiglia in modo impressionante proprio a lui.

La foto che ritrae Dolores mentre armata di zappa si dedica al suo orto in Spagna sta facendo il giro del web e non poteva non diventare virale sui social network. A scattarla e postarla su Twitter è stato un giornalista.

Se Trump si preoccupa dei dazi alla Cina e di politica internazionale, l’unica preoccupazione di Dolores è una piaga che sta colpendo la sua cultura di patate e a chi le fa richieste di opinioni su notizie politiche, la contadina di 70 anni replica che la salute dei suoi raccolti è l’unica cosa che le interessa.

Anche la somiglianza col presidente Trump non sembra interessarla né preoccuparla, forse dice lei, è dovuta al colore dei capelli. E intanto continua la sua vita, senza un cellulare e ben lontana dai social network, una realtà che non le interessa affatto.