ROMA – La visita del Presidente Usa Donald Trump a Londra sta facendo discutere chi non approva le sue politiche. Nel Regno Unito sono in corso manifestazioni e palesi prese di posizione contro l’inquilino della Casa Bianca di Washington.

Una di queste batte tutte le altre per l’originalità: Ollie Nancarrow, un giovane ambientalista di 18 anni, ha infatti deciso di accorgliere Trump disegnando un enorme fallo sul prato di un campo che sorge a pochi chilometri dall’aeroporto di Stansted dove Trump è atterrato. Il ragazzo ha lavorato tutto i weekend falciando il prato di un campo per disegnare al suolo un enorme pene affiancato dal disegno raffigurante un altrettanto grande orso polare, accompagnato dalla frase “Oi Trump, il cambiamento climatico è reale”.

L’intento ovviamente era quello di prendere in giro Trump e sperare che lui vedesse dal suo aereo in atterraggio l’enorme scritta ambientalista e il simbolo fallico. Ollie Nancarrow è infatti è un convinto ambientalista che da anni si batte per informare sui problemi dei cambiamenti climatici.

“Donald Trump e il suo rifiuto del cambiamento climatico non sono i benvenuti e volevo che ne fosse a conoscenza nel momento in cui atterrava a Stansted” ha spiegato il diciottenne che, prima dell’arrivo, ha anche avvertito Trump dell’enorme “sorpresa” via Twitter.

Il presidente degli Stati Uniti è noto per le sue posizioni. Per lungo tempo ha infatti negato i cambiamenti climatici parlando di Fake news. Ora li ha riconosciuti continuando però a dichiararsi contrario ad ogni intervento.

La tesi di fondo è che i provvedimenti sul clima rallentino il benessere e quindi i consumi degli americani che hanno una economia fortemente basata sull’alto tasso di consumi. E gli ambientalisti, per protestare contro il presidente, nella giornata di domani, martedì 4 giugno, protesteranno a gran voce a Trafalgar Square.

Fonte: Fanpage, Youtube