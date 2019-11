Donald Trump come Rocky Balboa scatena l’ironia su Twitter

WASHINGTON – Il presidente americano, Donald Trump, twitta un fotomontaggio con la sua testa sul corpo muscoloso di Rocky Balboa, il boxeur interpretato al cinema da Sylverster Stallone. Ed esplode l’ironia sui social.

“Così è come si vede lui”, è stato il commento di un utente che ha messo un’immagine di Trump in sovrappeso con la mazza da golf vicino a quella tutta muscoli di Rocky. “Così è come lo vediamo noi”, ha aggiunto. “Percezione contro realtà”, è stata l’analoga osservazione di @angelabelcamino. C’è poi chi l’ha buttata in politica, come l’ex produttore del Late Show con David Letterman, Eric Stangel: “Si, ma Rocky combatteva davvero i russi”, ha cinguettato, riferendosi alla relazione di Trump con il capo del Cremlino Vladimir Putin. Altri hanno postato le foto del presidente russo a cavallo a torso nudo, tanto per marcare la ‘somiglianza’.

“Questo è tutto sbagliato. Rocky ha battuto la Russia. Trump continua a concedergli vittorie”, ha commentato il comico Nick Pappas. “La leadership si presenta davvero in molte forme diverse”, ha cinguettato @JeremyCliffe, notando come la cancelliera Angela Merkel abbia postato una clip con il suo intervento sulla libertà di parola nell’era digitale mentre Trump si presentava come Rocky a torso nudo.

Il tweet è stato lanciato dal presidente americano la mattina di mercoledì 27 novembre durante un round di golf in Florida, nel suo club di Mar-a-Lago, dove trascorre le vacanze per il Ringraziamento con la famiglia. A quasi 24 ore di distanza, nessuno ha ancora capito come vada interpretato e tutti continuano a parlarne. (Fonti: Agi, Twitter)