Eclissi di sole parziale visibile in Italia: FOTO e VIDEO. Ecco quando ci sarà la prossima

Il Sole protagonista dell’eclissi anulare e quindi parziale che ha dato spettacolo nella zona dell’Artico e che è stata visibile anche in Italia. La copertura del disco solare da parte di quello della Luna, a eccezione di un anello, è osservata perfettamente solo per alcune regioni di Canada, Groenlandia e Russia. In Italia il fenomeno è stato visibile ma solo in parte.

L’eclissi di sole parziale

L’eclissi di giovedì 10 giugno “dall’Italia è stata visibile solo come parziale, di entità davvero modesta”, osserva Masi, responsabile del Virtual Telescope Project. Si prevede infatti “un oscuramento del Sole intorno allo 0.5% per Siena e valori di poco migliori man mano che ci si sposta più a Nord, fino al 5% in Valle d’Aosta”.

L’eclissi di Sole avviene quando il Sole viene occultato dal passaggio della Luna e l’oscuramento può essere parziale o totale. Quella del 10 giugno è avvenuta nel momento in cui il nostro satellite si è trovato nei pressi del punto di distanza massima dalla Terra (apogeo). La porzione di cielo (ossia la sua dimensione angolare ) che ha occupato è stata quindi minore e il disco non ha potuto coprire per intero il disco solare lasciando scoperto un “anello di fuoco”. “E’ importante ricordare – sottolinea Masi – che la visione del Sole senza protezioni appositamente realizzate è pericolosa e rischia di procurare danni permanenti alla vista”.

Quando ci sarà la prossima eclissi di sole

Già il prossimo anno, il 25 ottobre, in Italia si potrà osservare una nuova eclissi di Sole parziale “ma molto migliore di questa, con una copertura del Sole tra il 10 e il 20%”, ha precisato Masi. Invece, per un’eclissi totale c’è attendere il 2 agosto 2027. Una eclissi visibile come totale a sud di Lampedusa, in mare ma in territorio italiano, ma che comunque avrà una copertura molto ampia anche per il tutto il resto della Penisola.