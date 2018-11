EDIMBURGO – C’è un aereo sommerso proprio di fronte a Edimburgo. E’ mistero in Scozia per la strana immagine immortalata dai satelliti di Google Earth. A scovarla è stato un meccanico di Doncaster, Robert Morton, che stava facendo alcune ricerche sulle mappe di Big G. Ma nella zona non risultano notizie recenti di disastri aerei.

L’uomo, incuriosito dalle immagini si è messo a cercare informazioni, senza trovare riscontro. Così ha deciso di segnalare lo strano caso al Mirror Online che ne ha dato notizia. Stando a quanto spiegato dal meccanico, l’aereo sembrerebbe trovarsi a circa 9 miglia dallo scalo aeroportuale di Edimburgo.

La soluzione del mistero potrebbe però essere molto più semplice e banale. In realtà non ci sarebbe nessun aereo sommerso: potrebbe trattarsi di una illusione ottica dovuta alla rifrazione sullo specchio d’acqua di un aereo di passaggio. E’ probabile che il velivolo stesse sorvolando la costa proprio mentre era in corso la mappatura dell’area, magari in fase di atterraggio al vicino aeroporto di Edimburgo.