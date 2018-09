ROMA – Tutte pazze per Edoardo Angela, il figlio diciannovenne di Alberto e nipote di Piero. Galeotta fu una foto “rubata”, finita per sbaglio sul web, che ha fatto letteralmente impazzire gli utenti, in particolare il pubblico femminile.

Occhi blu e sguardo angelico, il ragazzo ha in breve tempo conquistato il gradimento della rete al pari del padre e del nonno. Eppure il profilo Instagram di Edoardo, classe 1999, è blindatissimo. Responsabile della fuga di immagini sarebbe stata un’amica del giovane.

Subito le sue foto sono state subissate di complimenti. “Sì, nella famiglia Angela si può parlare davvero di superiorità genetica”, scrive qualcuno. “La prova definitiva che tutto ciò che fa Alberto Angela diventa un capolavoro”, aggiunge qualcun altro. Non sono mancate proposte di matrimonio e c’è pure chi vorrebbe farlo diventare patrimonio dell’Unesco: “Facciamo una petizione per far diventare patrimonio italiano il figlio di Alberto Angela, così poi ce lo deve mostrare e descrivere in una puntata dei suoi programmi”.