Eitan e la foto col bisnonno prima dello schianto della funivia: il piccolo ora si sta risvegliando dal coma

Eitan, c’è una foto col bisnonno prima dello schianto della funivia del Mottarone. Il bambino, 5 anni, è l’unico sopravvissuto alla tragedia. Nello scatto si vedono Yitzhak Cohen e il piccolo mentre ammirano il panorama. Ignari di quello che accadrà di lì a pochi minuti.

Eitan Biran, la foto col bisnonno Yitzhak Cohen sulla funivia

Yitzhak Cohen e il pronipote Eitan Biran sulla funivia. Ecco l’ultima foto prima dello schianto dell’impianto che da Stresa porta al Mottarone. La foto è stata pubblicata sulla pagina Facebook “Noi che amiamo Israele”. Nipote e bisnonno sono assorti ad ammirare il panorama.

Non possono immaginare che le loro strade stanno per separarsi. Eitan non può sapere che la sua vita sarà sconvolta per sempre. E’ la tranquillità, la serenità di questa immagine che fa da contraltare al senso della tragedia che sta per compiersi.

Eitan, primi segnali di risveglio dal coma farmacologico

Primi segnali di risveglio per Eitan. Il bambino di cinque anni è l’unico sopravvissuto alla strage della funivia Stresa-Mottarone. All’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dov’è ricoverato, i medici del reparto di rianimazione hanno incominciato il processo per il risveglio dal coma farmacologico in cui il piccolo era stato indotto.

La prognosi resta riservata e per ora non viene sciolta anche se ci sono segnali positivi. Spiega Giovanni Lavalle, direttore generale della Città della Salute, l’azienda di cui fa parte il Regina Margherita: “Alcuni colpi di tosse, dei momenti di respiro spontaneo e dei piccoli movimenti, sono questi i segnali. Procediamo con cautela proprio perché la situazione clinica del bambino è ancora critica”.

La situazione clinica di Eitan: nessun danno neurologico

Nella terribile caduta Eitan ha subito molti traumi, probabilmente è stato il padre a salvargli la vita facendogli scudo con il suo corpo. La risonanza magnetica di ieri non ha evidenziato danni neurologici a livello celebrale né del tronco encefalico per il bimbo di 5 anni. Restano le fratture alla tibia, al femore e ad un braccio. Quando era arrivato all’ospedale era cosciente, parlava e, impaurito, aveva allontanato i medici. Sedato, era stato operato per ore per stabilizzare le fratture.

“Il bambino è ancora intubato – spiegano i medici del Regina Margherita – Se procediamo così e il paziente resta stabile l’auspicio è che riusciamo a estubarlo domani mattina”, aggiunge La Valle. A preoccupare sono le eventuali complicanze non legate al sistema neurologico, che è integro, ma quelle che potrebbero sorgere dal politrauma subito nel tremendo impatto della cabina precipitata dopo avere raggiunto la velocità di 100 km orari.