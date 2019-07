ROMA – Elena Santarelli pubblica su Instagram delle foto scattate in questi giorni sull’isola di Ponza. La moglie di Bernardo Corradi si sta concedendo una vacanza ed appare in costume: i leoni da tastiera però, vedendo la sua magrezza, la prendono di mira.

Il figlio Giacomo è stato in cura per anni a causa di un tumore celebrale: ora che finalmente è guarito, la modella si è mostrata sui social più magra del solito.

Alle critiche ha risposto spiegando perché si è asciugata: “Tesoro se mi segui avrai letto perché mi sono asciugata. Non di certo per entrare in un tubino di Zara taglia 36. Le mie origini sono romagnole. Non mi hai offeso, però anche basta con questa magrezza. Nessuno ha chiesto un parere, però se volete lasciatelo pure. Io continuo a vivere e a mangiare poi se volete pensare altro siete liberi. La mente viaggia”.

L’attrice ha voluto rispondere per le rime: “Ora te lo spiego per bene visto che vuoi fare la simpatica. Il 30 novembre del 2017, a mio figlio Giacomo hanno diagnosticato un tumore cerebrale. Pochissimi mesi fa ha finito la chemio. Scusami se questa situazione mi ha fatto dormire poco, mi ha causato tanti pensieri. Il mio dolore mischiato ad altro dolore di altre famiglie mi ha prosciugato. La mia vita è cambiata e così anche il mio corpo. Pur mangiando non ingrasso. Spero di essere stata chiara, buona serata”.

Fonte: Instragram