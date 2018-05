ROMA – Su “Chi” in edicola da domani, mercoledì 30 maggio [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], le foto esclusive che ritraggono Eleonora Pedron e il suo nuovo compagno, l’inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis.

I due fanno coppia da pochissimi mesi. In una foto postata sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, si vedono loro due in tenerissimi atteggiamenti sul treno da Milano a Roma.

Nicolò De Vitiis ed Eleonora Pedron appaiono molto innamorati. Nicolò ha 8 anni meno della ex Miss Italia nonché ex di Max Biaggi che, come dimostra questa foto, sembra aver decisamente dimenticato il motocicilsta.