Elettra Lamborghini in quarantena posta un video con la barba finta: “Sembro Gesù”

ROMA – “Sembro Gesù”. Elettra Lamborghini, in quarantena ovviamente anche lei per il coronavirus, ha deciso di postare su Instagram un video in cui con un’applicazione appare con una barba finta.

Elettra Lamborghini infatti ha provato dei nuovi filtri su Instagram, mostrandosi in una versione inedita. Elettra si è immortalata in primo piano con una barba folta e scura.

Elettra Lamborghini è finita recentemente nel mirino della rubrica Fatti e rifatti di Striscia la Notizia, che ipotizza che si sia rifatta il naso. La replica della cantante 25enne non si è fatta attendere: “Non ho il naso rifatto e ho messo 5 chili, ho la fame nervosa”.

La Lamborghini dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con Musica ha preso parte a diversi programmi televisivi, da Domenica In a L’Assedio di Daria Bignardi. La giovane cantante ed ereditiera ha sempre fatto molta auto-ironia, ma non ha apprezzato le voci false che girano sul suo conto e così dopo che Fatti e Rifatti ha parlato di lei, ha deciso di smentire in prima persona.

Elettra ha così precisato in alcune stories su Instagram che il suo naso non è stato ritoccato per rendere i suoi lineamenti perfetti, anche se ha ammesso di averci pensato ma di aver rinunciato perché non ama i risultati che di solito si raggiungono con la rinoplastica: “Striscia la Notizia ti voglio bene, ma il naso non l’ho mai rifatto”.

In compenso, mentre smentiva le notizie di Striscia la Notizia, davanti a un bel piatto di pasta fumante, ha ammesso di essere ingrassata e di piacersi così com’è: “Ho la fame nervosa, se mi vedete gonfia è perché magno”. E per ora, dice, lei si piace così e non intende cambiare. (Fonte Instagram).