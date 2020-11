Posa incantevole per la nuova sposa Elettra Lamborghini, molto attiva su Instagram. La frase sotto al post fa discutere.

Elettra Lamborghini sfoggia su Instagram le curve fasciata in un abito maculato e precisa: “Sposata però non castrata”. Nelle storie si lancia in un twerking bollente.

Le curve sono uno dei suoi punti di forza, e la 26enne si diverte a metterle in mostra per stuzzicare i follower. L’abito mette in risalto il décolleté mentre il body pitonato lascia scoperto il lato B e il celebre tatuaggio. La performance, con tanto di posa osé, è accompagnata da un post ambiguo, dove la cantante scrive: “Sposata, ma non castrata”.

Eletta Lamborghini parla del marito

In una intervista al Sun, Elettra Lamborghini è tornata a parlare della cerimonia e ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore al marito. “È stata davvero una bella giornata. Ero molto emozionata i giorni precedenti, ecco perché ho pianto praticamente tutto il tempo. È stato assolutamente magico, un giorno speciale pieno di amore e vibrazioni positive. E quando ho visto Nick che mi aspettava, il mio cuore si è sciolto”.

Elettra ha conosciuto Nick, in arte Afrojack, nel 2018 ed è stato amore a prima vista: “Lui ha sicuramente cambiato la mia vita. Dico sempre che mi potevo sposare solo con lui. Non so perché, ma abbiamo legato immediatamente. Nick è unico nel suo genere un uomo fedele che entra nella tua vita e la rende un sogno”.

Afrojack è un dj famoso in tutto il mondo e quest’anno è arrivato al settimo posto nella top 100 dei migliori Dj stilata da Dj Mag. Per le però tutto questo non conta: “Non ho sposato Afrojack, non ho sposato un dj superstar. Ho sposato Nick, un ragazzo che capita che sia un dj. E lo amo per il suo cuore e la sua gentilezza. Il matrimonio non è stato un grande cambiamento, è stata la conferma del nostro amore”. (fonti Instagram, Sun)