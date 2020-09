La Lamborghini perde la fascia durante l’addio al nubilato. La cantante, come mostra il suo volto sbigottito, rischia un “fuori di seno”.

Elettra Lamborghini sta festeggiando il suo addio al nubilato. Durante la festa con le amiche le scende la fascia. L’ereditiera rischia un “fuori di seno” e fa la faccia sbigottita. Il tutto finisce sulle stories Instagram della cantante.

La Lamborghini presto sposerà Nick van de Wall, deejay olandese meglio conosciuto come Afrojack.

I due hanno svelato la loro relazione lo scorso Natale. La coppia però si conosce da più tempo, anche se la loro storia d’amore non è mai stata pubblica.

Il matrimonio è stato rinviato a causa della pandemia di Covid-19. Adesso però sembra essere tutto pronto.

Elettra Lamborghini, tampone a tutti gli invitati all’addio al nubilato e al matrimonio

La cantante in questo momento sta festeggiando i suoi ultimi momenti da nubile. La rampolla della famiglia Lamborghini ha imposto il tampone a tutti gli invitati, sia dell’addio al nubilato che del matrimonio.

Anche la cantante si è sottoposta al tampone che è risultato negativo.

La festa per l’addio al nubilato è iniziata a Capua, in un lussuoso ristorante. Dopo la mangiata, tanto karaoke e alcool. Elettra Lamborghini non ha però toccato nulla dato che è astemia.

Durante i festeggiamenti sono stati pubblicati tanti video e foto su Instagram. In uno in particolare si vede Elettra Lamborghini che perde la “fascia’” e rischia di andare “fuori di seno”. L’espressione della Lamborghini ovviamente dice tutto.

Ora la festa, dopo Capua proseguirà a Capri (fonte: Solo Gossip, Instagram).