Elettra Lamborghini è tra gli ospiti della puntata di Verissimo di sabato 27 febbraio. L’ereditiera è ospite insieme ad Iva Zanicchi: l’inedita coppia è da Silvia Toffanin inquanto opinioniste della prossima edizone de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi.

Elettra Lamborghini e i leggings

Il look di Elettra Lamborghini, la regina del twerk, incuriosisce sempre. Su Instagram, l’erediteria pubblica infatti una foto scattata durante alcuni shooting a Milano in cui indossa dei leggings anchequesti sicuramente di tendenza nella Primavera 2021.

Si tratta di leggings adatti per essere indossati in città, con stampe fantasiose e silhouette chel i rendono simili ai pantaloni.

Elettra Lamborghini, il look scelto a Verissimo

Eletra Lamborghini, a Verissimo si è presentata con un look perfetto per la primavera 2021. Si tratta di una jumpsuit tempestata di paillettes multicolor firmata da Gaelle Paris.

I pantaloni sono leggermente a zampa e il corpetto monospalla da una parte e dall’altro con la manica lunga.

Elettra Lamborghini e l’intervista a Vanity Fair

Elettra Lamborghini ha parlato della sua vita e dei suoi sogni in una recente intervista a Vanity Fair.

A chi le domanda cosa la renda particolare, la Lamborghini risponde: “Forse il fatto che sono molto sincera e non cerco risposte: per me tutto è normale e niente lo è. Sarà per questo che piaccio ai bambini: non mi vedono come una persona capace di fare del male […]”

“Tra artista e persona non c’è nessuna differenza nel mio caso. Se fosse stato così, avrei cambiato il nome e ne avrei scelto uno più artistico. Il nome è sempre stato un po’ una mia sfiga: capiscono subito tutti chi sono”.

Elettra Lamborghini si è sposata il 26 settembre 2020 col disc jockey olandese Afrojack. A proposito del matrimonio, nella stessa intervista l’ereditiera spiega: “Non cambia niente, solo scartoffie”.