CAIRO MONTENOTTE – Alessandro Di Battista gira l’Italia in camper per fare campagna elettorale per il suo partito, Movimento 5 stelle. Durante la tappa a Cairo Montenotte in provincia di Savona, l’esponente grillino pubblica sui social una foto in cui appare insieme figlio appena nato Andrea e scrive: “Vita da camper”.

L’immagine mostra un Di Battista in versione papà e raccoglie moltissimi consensi. “Bellissima foto! Insieme al tuo piccolo è come se tieni in braccio tutti i bambini d’ Italia! Sei l unica vera speranza per questo paese!” scrive Francesca. Deborah aggiunge: “Ale fai un sacrificio enorme, girare l’Italia in camper con un bimbo…sei coraggioso, speriamo che tutti questi sforzi valgano quello che fai(…)”.

Giacomo invece scrive: “Hai scelto una strada bellissima da vivere e che dona tantissime soddisfazioni: quella del genitore. Approfittane ogni secondo. L’amore della famiglia è il più bel dono che un uomo possa avere. Te lo dico da padre di 3 bambini. Auguroni Alessandro. E grazie ancora per il tuo impegno”. Santina parla di orgoglio: “Ma davvero il camper è la vostra casa?ricordati che siamo nella stagione fredda. Sapessi quanto sono orgogliosa di tutti voi,complimenti a te, la tua compagna é bimbo, stupendi tutti”.