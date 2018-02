ROMA – Anna Ascani pubblica una foto elettorale e qualcuno ipotizza che la politica Pd sia ricorsa a Photoshop per “correggere” le imperfezioni: “Sbaglio o ha usato lo stesso grafico della Meloni?”. Il riferimento è alla stessa accusa che venne sollevata alla leader di Fratelli d’Italia per dei manifesti elettorali pubblicati nel 2016.

La Ascani smentisce “l’accusa” con simpatia: “Sbagli. Il mio è molto meglio, si chiama Nicola e si rifiuta di togliermi le rughe accanto all’occhio”. La giovane esponente del Pd è candidata alle prossime elezioni politiche come capolista per la Camera nel collegio dell’Umbria.

La nuova foto profilo della deputata uscente, nota per essere una renziana di ferro, non è passata inosservata. I commenti sono stati pubblicati su Facebook: qui, la Ascani ha ricevuto anche tanti complimenti e incoraggiamenti per la campagna elettorale. Tra i commentatori c’è anche l’amico Nicola, quello che avrebbe ritoccato la foto: “Le rughe d’espressione sono la testimonianza di una donna felice e il lascito della saggezza del tempo”. Poi un commento confronto con la leader di Fratelli d’Italia: “Ma le rughe tu non le hai poi vuoi mettere gli occhi tuoi con quelli della Meloni, non c’è paragone”.