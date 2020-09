Fuoriprogramma sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Elisa De Panicis e Mila Suarez si sono scambiate un bacio passionale davanti ai fotografi.

Sul red carpet della 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, a dare spettacolo sono state Elisa De Panicis e Mila Suarez.

Le due ex gieffine, invitate alla prima de “Le Sorelle Macaluso”, si sono scambiate un bacio appassionato davanti ai fotografi che hanno immortalato l’inaspettato momento.

Un bacio come messaggio per celebrare l’amore in ogni sua declinazione.

Al momento, da parte delle due protagoniste non c’è stata alcuna dichiarazione al riguardo.

Mila ed Elisa, a quanto pare, sono molto amiche. Le due influencer si incontrano spesso nel salotto di Barbara d’Urso.

Le foto che le ritraggono insieme sul red carpet stanno facendo il giro del web. Una mossa che di certo ha catturato l’attenzione.

Dopo la premiere, le due sono andate insieme anche alla serata organizzata da Campari e anche lì non sono mancate effusioni e complicità, come si può vedere nelle loro storie su Instagram.

La notorietà al Grande Fratello

Elisa De Panicis era già stata protagonista poche settimane fa di uno scatto senza veli postato su Instagram.

La sua notorietà è aumentata con la partecipazione al Grande Fratello Vip.

Una partecipazione che però è durata solo pochi giorni visto che è stata la prima eliminata ufficiale del programma.

E’ stata anche la fidanzata di Theo Hernandez, terzino del Milan. (fonte ANSA)