Elisa Isoardi, nuovo scivolone Instagram: pubblica la foto della patente della nipote con tutti i dati

ROMA – Ancora un passo falso sui social per Elisa Isoardi. Per festeggiare la nipote che ha superato gli esami di scuola guida, la conduttrice piemontese ne ha pubblicato su Instagram la foto della patente, con tutti i dati. Ma per fortuna i follower le hanno fatto notare la pericolosità del gesto.

“Bravaaaaaaa! Teoria e pratica buona la prima! Finalmente potrai accompagnarmi all’aeroporto quando verrò a Cuneo…. ultimamente ho notato una moria di volontari”, aveva scritto la ex modella per celebrare il successo della nipote.

I suoi follower, però, si sono subito attivati per segnalarle i rischi del suo gesto, e così Isoardi ha cancellato la foto originale e ne ha pubblicata un’altra in cui si vede solo il volto della nipote. E ha ringraziato i fan: “Ho il dovere di ringraziarvi di cuore perché siete attenti e puntuali come sempre. Grazie ai vostri commenti mi sono resa conto del refuso.Chiedo scusa, pensavo di aver pubblicato la fotografia che appare ora. Quella tagliata, per intenderci. Purtroppo nella fretta e, mettiamoci anche per la gioia,ho pubblicato quella originale. Rispondo poco ai messaggi, mi impegnerò di più tra poco perché sarò in vacanza e cercherò di dedicarvi il tempo che meritate perché siete fantastici. Grazie di cuore per i complimenti e per la forza che mi date, grazie per le critiche, sono sempre costruttive”.

Non è il primo scivolone social di Elisa Isoardi. Solo pochi giorni fa aveva fatto discutere una foto in cui bacia sulle labbra un nipotino. Anche in questo caso naturalmente le intenzioni della conduttrice de La Prova del Cuoco erano buone, ma molti hanno criticato questo approccio ai piccoli. “Chi ha il sospetto ha il difetto”, la risposta della bella cuneese. (Fonte: Instagram)