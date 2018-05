ROMA – Sempre pacata e gentile, anche Elisa Isoardi a volte perde le staffe. Capita quando non la raccontano giusta: [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] stavolta a venire “brutalizzato” è un anonimo commentatore che su Facebook critica con malignità l’approdo a La prova del cuoco dell’autore Casimiro Lieto.

“Che fine sta facendo la Rai”, è la frase che fa infuriare la Isoardi, che da settembre tornerà in pianta stabile come conduttrice a La prova del cuoco, al posto di Antonella Clerici. Lieto è suo storico collaboratore, e la compagna di Matteo Salvini non si trattiene: “Sciacquati la bocca prima di parlare di Casimiro. Guarda i dati, i numeri parlano. Bubu settete. Manco la faccia hai il coraggio di mettere”.