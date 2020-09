E’ proprio amore tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Le immagini esclusive di Chi.

Anche se Ballando con le Stelle non è ancora andato in onda, fra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro è già scoppiata la passione. A documentarlo è il settimanale Chi, in edicola da mercoledì 16 settembre, che pubblica le foto inequivocabili dei due.

Elisa Isoardi, tra le concorrenti della nuova edizione del dancing show in partenza dal 19 settembre, e il suo maestro di danza Raimondo Todaro, sembrano molto intimi dietro le quinte.

Tanto che, stando alle foto di Chi, tra un allenamento e l’altro ci è scappato anche un bacio.

La conduttrice e il ballerino, entrambi reduci da due storie d’amore importanti, sembrano aver trovato una forte intesa, e non solo nella danza.

Lui ha da poco messo fine al suo matrimonio con Francesca Tocca, durato oltre dieci anni, dalla quale ha avuto una figlia. La Isoardi, invece è reduce dalla relazione da tempo naufragata con Matteo Salvini.

La stessa Isoardi, che aveva già danzato con Todaro quando fu invitata nel programma come “Ballerina per una notte”, ha assicurato tempo fa che ce la metterà tutta per far bella figura nel talent condotto da Milly Carlucci.

“Ho energie da vendere. Quello che non so dire è se riusciranno a trasformarmi in una ballerina. Sono negata”.

Almeno l’esperienza sarà valsa a incontrare l’amore? I rumors già si rincorrevano da settimane. Anche se, avverte Chi, per ora Todaro nega… (Fonte: Chi).