Elisa Isoardi, scollatura in bikini FOTO. E Max Felicitas apprezza…

Elisa Isoardi posta su Instagram una foto in bikini con una scollatura decisamente provocante. Tra i tanti commenti ce’è anche quello di Max Felicitas.

La foto di Elisa Isoardi con questa scollatura in bikini davvero vertiginosa, è stata molto apprezzata dai fan. Uno scatto con la didascalia “Ultimo relax prima di Ballando con le Stelle” che ha fatto il pieno di cuoricini e di commenti.

Tra i tanti commenti c’è anche quello di Max Felicitas, attore a luci rosse. Max non ha scritto nulla ma ha messo solo una emoticon più che esplicita per commentare la foto di Elisa Isoardi.

Non è la prima volta che l’ex di Salvini e Max Felicitas…

Felicitas, sul social, raccontava: “Quando ho scoperto che la Isoardi mi segue su IG mi sono emozionato, devo essere sincero. Ho sempre voluto imparare a cucinare ma sono negato, potrei unire l’utile al dilettevole in caso Elisa accettasse, mi spiego meglio. Sono sempre in giro per lavoro tra set ed eventi, ma quando sono a casa è immancabile l’appuntamento televisivo con Elisa e la sua trasmissione culinaria targata Rai”.

Max Felicitas ancora: “La Isoardi è una bellissima donna, la tipica donna mediterranea che piace a me, giunonica e burrosa con delle curve pericolosissime, è sicuramente il mio ideale di donna. A lei proporrei di tenere un corso di cucina privato solo io e lei, magari è la volta buona che imparo a cucinare, poi se scatta anche un dopo-corso di cucina tanto meglio….”.

L’attore per adulti aveva lanciato anche un appello alla Isoardi: “Elisa se vuoi conquistarmi cucinami delle lasagne al forno, per me la libidine di un piatto di questa pietanza è pari ad un orgasmo se****le!”. Elisa è stata al gioco e ironicamente aveva risposto a modo suo alla provocazione lanciata da Felicitas. Lo aveva fatto con una foto che la ritrae a tavola, taggando l’attore e scrivendo buona cena “burrosa”. (Fonte Instagram).