LOS ANGELES – "Italia, Serbia, Colombia": Elisabetta Canalis presenta così le sue amiche su Instagram. In un post sul social si mostra infatti in compagnia di due amiche molto famose in Italia ma che italiane non sono: si tratta di Katy Saunders, 34 anni, attrice nota per il ruolo di Babi in Tre metri sopra il cielo, che ha padre inglese e madre colombiana, e di Nina Senicar, modella, attrice e showgirl serba con laurea alla Bocconi.

Le tre giovani hanno posato per la foto che è stata postata con l’hashtag #worldcup, coppa del mondo, come a rappresentare le nazionali di tre Paesi diversi.

Elisabetta Canalis, ex velina di Striscia la notizia, è sarda e italiana al cento per cento ma ormai da anni vive a Los Angeles, in California, insieme al marito e alla figlia. In passato è stata nota anche per la sua relazione con George Clooney.