Elisabetta Canalis vaccinata contro il Covid. Da diversi anni la showgirl vive a Los Angeles insieme al marito Brian Perri. Sulle stories di Instagram ha pubblicato il momento in cui le è stata somministrata la seconda dose del vaccino anti-Covid.

Elisabetta Canalis vaccinata contro il Covid: a lei è toccato Moderna

La Canalis non è una categoria a rischio. Dato però che non vive in Italia è stata vaccinata negli Stati Uniti dove è in corso una massiccia campagna vaccinale.

Tra i due vaccini mRNA, a lei è toccato Moderna (l’altro è quello prodotto dalla Pfizer). “Finalmente questo giorno è arrivato, non solo il vaccino ma anche il richiamo è stato fatto”, scrive Elisabetta, che appena potrà tornerà in Italia per andare a trovare sua mamma sicuramente con un po’ di tranquillità in più.

Elisabetta Canalis vaccinata: “Sono grata a questo Paese”

Nel commentare questo giorno così importante, la Canalis ha scritto: “Sono grata a questo Paese per avermi dato la possibilità di vaccinarmi, la prossima settimana finalmente potrò riabbracciare mia madre che preferirei potesse essere qui al posto mio in questo momento”.7

Elisabetta Canalis, il racconto della morte del padre

Nel dicembre del 2019, Elisabetta Canalis è stata ospite a Domenica In. In lacrime, l’ex velina ha ricordato la morte del padre.

“Lui era venuto a trovarmi a Los Angeles e mi ha dato la possibilità di stargli vicino fino all’ultimo. La cosa che ha unito me e mio padre, infatti, è stato proprio il momento della sua morte”.

“Mi sono addormentata in ospedale finché non sono entrati per dirmi che non c’era più”. Il fatto era accaduto da pochi giorni: il suo racconto fece commuovere anche la conduttrice Mara Venier.