Elisabetta Gregoraci ha un ammiratore segreto. La showgirl calabrese ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la immortala nella vasca da bagno con 300 rose rosse. Ad accompagnare lo scatto questa didascalia: “300 red roses…thanks chiunque tu sia…”.

Elisabetta Gregoraci, chi le ha mandato le 300 rose rosse?

Dopo la pubblicazione del post è partito il toto-nomi su chi le abbia mandato le rose. Il settimanale Chi, in un primo momento ha raccontato che si era pensato che l’ammiratore segreto potesse essere un noto imprenditore padovano. Lo stesso imprenditore è però intervenuto smentendo il gossip.

Sempre secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, a mandare le rose potrebbe essere stato il pilota Stefano Coletti, l’ex della Gregoraci. I due da tempo si sarebbero riavvicinati.

Elisabetta Gregoraci, chi è Stefano Coletti

Colui che sta provando a far innamorare Elisabetta Gregoraci è il pilota automobilistico Stefano Coletti, nato a Montecarlo nel 1989. Tra di loro ci sarebbe già stato un flirt in passato e ora pare si stiano per riavvicinare nuovamente.

Si è scoperto che i messaggi aerei inviati durante la presenza della Gregoraci al Grande Fratello Vip sarebbero opera sempre di Coletti. Al momento non sono giunte conferme né smentite e si è in attesa di dichiarazioni ufficiali.