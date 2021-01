Elizabeth Hurley si è fatta immortalare in topless, fasciata solo da un cardigan di lana su uno sfondo innevato. A 55 anni continua a deliziare i suoi follower sui social con scatti bollenti.

Dopo una vacanza alle Maldive, l’attrice ed ex compagna di Hugh Grant, è rientrata nel Regno Unito, dove sta trascorrendo la quarantena nella sua casa. L’ultima foto pubblicata sulla sua pagina Instagram, ha fatto il boom di visualizzazioni e commenti. Il tutto per promuovere la sua linea di costumi. “I couldn’t resist”, non ho potuto resistere, scrive. “You are not human”, non sei umana, è uno dei commenti più popolari a corredo dello scatto.

Elizabeth Hurley in topless, Pier Morgan la critica

Uno scatto che però non è piaciuto a Pier Morgan, il conduttore di Good Morning Britain, che l’ha rimproverata per l’abitudine di postare foto audaci e spesso scattate dal figlio 19enne, cosa che il giornalista trova “inquietante”. Proprio per questo il conduttore ha invitato Elizabeth ad essere un po’ meno sexy e soprattutto un po’ più vestita.

La co-conduttrice Susanna Reid però ha difeso Elizabeth Hurley, sostenendo che fosse “favolosa” e domandando a Morgan: “Fammi capire, dopo che le donne hanno superato i 50 anni, non sono più autorizzate mostrarsi senza veli?”.