LONDRA – Sheila Farebrother, la madre di Elton John, è morta. Ad annunciare il suo lutto è stato lo stesso cantante in un commovente post su Instagram pubblicato il 4 dicembre. Elton John ha deciso di salutare così la sua mamma, che si è spenta a 92 anni, e con cui si era riappacificato solo da poco dopo una discussione avuta per uno scontro legato al suo compagno.

“L’ho vista solo lunedì. Buon viaggio mamma, mi mancherai”, ha scritto il famoso cantante, che ha 70 anni. Solo qualche mese fa Elton John e la madre Sheila si erano riappacificati, dopo che la star aveva combattuto contro un’infezione batterica contratta ad aprile. Proprio per salutare la sua mamma, il cantante ha pubblicato una loro foto insieme e questo messaggio su Instagram:

“E’ così triste annunciare che mia madre è morta questa mattina. L’avevo vista solo lunedì scorso e sono sotto shock. Buon viaggio mamma, grazie per tutto e mi mancherai moltissimo. Ti voglio bene, Elton”.

Lo scontro con la madre era avvenuto per via di alcune dichiarazioni di Sheila sul compagno di Elton, David Furnish, e su alcuni suoi amici, come riporta il Corriere della Sera: