Emily Formisano, dopo la morte spunta “vietato slittare” in italiano. Ma è sbagliato

BOLZANO – Venerdì 4 gennaio Emily Formisano, 8 anni, era su uno slittino sulla pista nera Schwarzsee 2, al Corno del Renon, in provincia di Bolzano. La velocità dello slittino è diventata ingovernabile e la piccola si è schiantata contro un albero ed è morta sul colpo. “Se il cartello fosse stato in italiano, mia figlia sarebbe ancora viva”, aveva dichiarato il padre Ciro Formisano. Il cartello di divieto era solo in tedesco (“Rodeln verboten”), ma riferisce il Corriere della Sera dopo il drammatico incidente è stato tradotto anche in italiano. In un italiano, però, non corretto.

L’uso del verbo “slittare” è, evidentemente, errato. Per Garzanti “slittare” significa “scivolare su una superficie umida o viscida: la macchina slitta sulla strada ghiacciata”. Non proprio l’avvertimento che sarebbe necessario: “vietato andare in slitta”.