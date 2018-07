ROMA – La supermodella statunitense Emily Ratajkowski pubblica una foto su Instagram in cui appare [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] con la maglia numero 10 della Roma. “Emrata” c’è scritto sulla schiena (al posto di Totti, il mitico Capitano, ex numero dieci della Roma ndr).

La modella si è fatta immortalare su Instagram Stories con la maglia numero 10 della Roma.”Emrata,”con tanto di scritta “Daje Roma” in alto nel post. Emily Ratajkowski sembra così aver “tradito” la Juventus di Cristiano Ronaldo: soltanto un anno e mezzo fa, la supermodella aveva infatti “giurato amore” ai colori bianconeri durante la presentazione del nuovo logo.

Emily Ratajkowski, a maggio aveva realizato un video Instagram in cui balla e cantava in costume da bagno . La modella americana non è certo nuova a pose e mise a dir poco succinte. La sua pagina Instagram è piena di immagini che la ritraggono svestita o semi-svestita, con abiti sexy e in pose ammiccanti.

Emily Ratajkowski è nata a Londra il 7 giugno 1991 da padre pittore polacco-irlandese e da madre professoressa e scrittrice.

Una vita da giramondo per la splendida Emily, che è cresciuta fra l’Irlanda e Maiorca, per trasferirsi poi a Encinitas in California. A 14 anni il primo contratto con la Ford Models, e dopo aver finito il liceo a San Diego (ha un diploma in Belle Arti), la Ratajkowski ha lavorato come modella per marche di lingerie come Forever 21 e Nordstroms.

La prima notorietà internazionale arriva con il videoclip di Love Somebody dei Maroon 5, per poi esplodere con la doppia versione (una senza veli, poi censurata, e una vestita) dell’ammiccante Blurred Lines di Robin Thicke, con Pharrell Williams. Ha partecipato anche alla sitcom statunitense iCarly nel ruolo di Tasha, la ragazza di Gibby.