ROMA – Emily Ratajkowski non finisce mai di stupire. L’attrice e modella americana posta una foto in cui appare ancora una volta praticamente senza veli. Emily in realtà mostra ben poco ma ai fan sembra essere più che sufficiente, dato che riempiono di click il post della modella.

Nello scatto Instagram, la Ratajkowski si copre il seno con una mano mentre con l’altra mostra un calice di vino. “Senza uscire dal letto”, il commento scritto da lei. L’immagine fa il pieno di like, raccogliendone più di un milione e 700mila in soli sei giorni.