Emma Marrone sta passando alcuni giorni di relax in compagnia di mamma Maria e papà Rosario. La cantante salentina ha scelto ancora una volta Capri ed ha condiviso sui social alcuni scatti. In uno di questi, Emma è in bikini e mostra il suo lato B scrivendo: “Ci vuole sempre un po’ di c..o nella vita”.

Gli altri scatti sono in famiglia e mostrano una Marrone in totale relax che mangia ed è a contatto con il mare e la natura (qui il profilo Instagram di “real brown” per vederli tutte le foto). Nello scatto che la vede sdraiata a prendere il sole, Emma indossa un due pezzi marrone chiaro.

I commenti alla foto di Emma Marrone

La foto ha riscosso ovviamente grande successo. Sotto alla Storia sono infatti tantissimi i complimenti. In un’altra foto, la cantante mostra il volto e la parte sopra del costume e scrive: “Fresca”. “Sei bellissima” risponde qualcuno. Altrila definiscono “meravigliosa”e “pazzesca”. “Ci possiamo conoscere?” chiede qualcun altro con ironia. “Sul banco, alle scuole medie, quando si vedeva una così si scriveva ‘Emma bona’” ribatte un altro fan.