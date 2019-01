ST. MORIZ – Emma Marrone passa qualche giorno di vacanza a St.Moriz. Il clima è freddo e invernale e così decide di indossare una pelliccia (finta). La cantante salentina pubblica poi lo scatto su Instagram e viene travolta da offese da parte di haters che si dicono animalisti.

I fan hanno creduto che la pelliccia fosse vera ed hanno iniziato a fare accuse del tipo “ma non avevi un cane?”, “Sei tu la vera bestia” e “Vergognati sei un’assassina”.

Per mettere a tacere le critiche è arrivato un post di risposta da parte della Marrone che controbatte in modo molto preciso: “Per tutti quelli che si stanno indignando per la pelliccia, ripeto che è finta. Vorrei venire a casa vostra e vedere quanti di voi fanno la raccolta differenziata e si impegnano a rispettare la natura. Il fatto è che non vi interessa sapere se la pelliccia è vera o finta. Strumentalizzate ogni cosa solo per dar sfogo alla vostra cattiveria”. La Marrone poi, per zittire definitivamente gli haters pubblica un video in cui mette in mostra l’etichetta.

Sono ormai molti i marchi di moda che hanno optato per le pellicce ecologiche, divenute ormai molto alla moda in questi anni. Tutti lo sanno ed anche gli haters se lo potevano aspettare da un personaggio come la Marrone. Il mondo dei social però, come si sa, non perdona.