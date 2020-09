Emma Marrone nel mirino dei razzisti da tastiera per una foto con Kanye West.

Emma Marrone travolta da un’onda di odio social per una foto con Kanye West. Tutto accade su Twitter dove lo scatto che la ritrae in compagnia del rapper e rimbalzato di tweet in tweet nel solito tam tam di becero razzismo.

Tutto è partito da un cinguettio “ironico” del profilo Tweet News che si è poi scusato con la cantante. ” Emma offre la cena a un ragazzo nero dopo che quest’ultimo non ha abbastanza soldi per permettersi di mangiare”.

Kanye West, per chi non lo sapesse è il marito di Kim Kardashian e candidato alla presidenza degli Stati Uniti. Vanta un patrimonio stimato nel 2020 di 1,3 miliardi.

Ne è scaturita una raffica di insulti razzisti e offese gratuite. “Di offrire il pranzo a un nonno italiano, in difficoltà economiche così come ce ne sono sempre di più, no eh. Solidarietà sempre e solo ai neri? Vai a farti un giro ai cassonetti, vedrai cose da non smettere di piangere. Sinistronza di …”, si legge in uno dei più cattivi.

E ancora: “Abbattiamole le mani a questa ipocrita sinistrorsa e, come diceva mia nonna ‘il bene si fa ma non si ostenta’. Impara, capra. Emma Marrone sei patetica”.

Emma, però, non ci sta e interviene duramente per mettere a tacere l’assurda polemica. “Questo “ragazzo nero” è Kanye West e tutti quelli che mi stanno inondando di insulti sono la feccia di questo Paese. Iniziamo a punire le parole o va bene così come sempre?”.

Non è la prima volta che la cantante salentina ingaggia battaglie di questo tipo. Su Instagram Emma ha anche commentato la tragica morte di Willy Monteiro, il ragazzo ucciso di botte a Colleferro.

“La violenza cresce e si insidia piano piano – riflette la cantante – Prima con le parole alle quali ormai solo in pochissimi danno il giusto peso. Eh si le parole sono importanti, da esse provengono i gesti e poi gli esempi fino ad arrivare alle tragedie”. (Fonte: Twitter, Instagram).