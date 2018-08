ROMA – Emma Marrone regala ai suoi fan uno scatto decisamente ironico via Twitter. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Lei posa di schiena, girando il visto verso il fotografo e con la mano tesa pronto a guidarlo verso nuovi orizzonti. Lui che invece di tenderle la mano, le tende un panino. “Felicità”, commenta lei scherzosamente sul social, dando il via ad una foto-parodia della posa diventata virale.

La cantante ha deciso di pubblicare un post divertente sul suo canale social mentre è in vacanza. Come per la posa diventata virale, lo sfondo è una meravigliosa spiaggia salentina e in primo piano in bikini nero c’è Emma che porge la mano al fotografo. Ad attenderla però non c’è un’altra mano, ma un panino decisamente invitante, forse il suo pranzo in spiaggia per la giornata di relax al mare. Il commento che l’accompagna è un semplice “felicità” e i suoi fan hanno apprezzato e commentando divertiti lo scatto.

(Foto da Twitter)