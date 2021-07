Emma Marrone si spoglia dopo trionfo Nazionale a Euro 2020 (foto Instagram): “Come la grande Ferilli”. Il suo selfie in intimo ha reso la nottata di festa degli italiani ancor più dolce. Infatti ha raccolto moltissimi like e commenti unicamente positivi.

Emma ha aggiunto la seguente didascalia alla foto caricata su Instagram: “Come la grande Ferilli.

Forza azzurri.

La coppa è nostra.❤️”.

E’ stata una finale sofferta ma l’epilogo è stato da sogno. Un trionfo con e le ultime due partite del torneo vinte ai rigori. Prima la Spagna (in semifinale), poi l’Inghilterra (in finale ed in trasferta in un Wembley completamente esaurito).

Mentre il cantante Zayn Malik insultava gli italiani su Twitter, incassando le repliche inferocite di Fedez, Andrea Delogu e Stefania Orlando, Emma ha scelto decisamente una maniera più apprezzata di festeggiare.

Infatti ha preso il cellulare, si è tolta i vestiti, e si è auto immortalata in intimo. Come Sabrina Ferilli nel 2001 per festeggiare lo scudetto della Roma. Questa volta, lo spogliarello non è arrivato in seguito ad una promessa ma a sorpresa. Sorpresa gradita praticamente da tutti. I suoi fan erano felici sia per il trionfo dell’Italia che per la foto che metteva in risalto le forme mozzafiato della Marrone.