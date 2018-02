ROMA – L’emoji che raffigura il Dna, che sarà su tutti gli smartphone con il prossimo aggiornamento previsto in primavera, è sbagliato. Se ne sono accorti, riporta il sito Gizmodo, diversi ricercatori che su Twitter hanno espresso la loro indignazione per il fatto che nel disegno la doppia elica è ritorta in senso antiorario, mentre la forma più comune dell’elica ruota in senso orario.

Il consorzio Unicode, che sovrintende tra le altre cose anche alle emoji ‘ufficiali’, ha deciso di aggiungere 157 nuove icone, molte delle quali relative alla scienza, dall apiastra di Petri al microscopio ad appunto la famosa doppia elica. Il Dna ‘sinistrorso’ in realtà è presente in piccolissima quantità nelle cellule, e la sua funzione ancora non è nota, mentre quello ‘destrorso’ è il mattone di praticamente tutta la vita conosciuta. I messaggi irritati da parte di scienziati di tutto il mondo non si sono fatti attendere.

“La polarità destrorsa che letteralmente rende possibile la vita è sinistrorsa – scrive ad esempio Erico Fox, un medico di Philadelphia -, e questo renderebbe la vita impossibile e gli emoji irrilevanti visto che non ci sarebbero esseri viventi”.