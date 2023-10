L’Eurochocolate è un importante evento annuale dedicato al cioccolato che si svolge a Perugia. Questo festival è considerato uno dei più grandi e famosi del genere in Europa. Come d’incanto durante l’Eurochocolate, le principali strade del capoluogo umbro vengono trasformate in una grande piazza del cioccolato, dove i visitatori possono degustare e acquistare cioccolato di ogni tipo proveniente da tutto il mondo. Ci sono stand che offrono cioccolatini, tavolette di cioccolato, torte al cioccolato, gelati al cioccolato e molte altre specialità dolci a base di cioccolato.

Oltre alle degustazioni, l’Eurochocolate offre un ricco programma di eventi che comprende spettacoli, laboratori, convegni, mostre d’arte, concerti e molto altro ancora. Tra le attrazioni più popolari dell’evento c’è la ChocoScultura, una mostra di sculture fatte interamente di cioccolato, e il Cioccolato Show, uno spettacolo in cui i maestri cioccolatieri mostrano le loro abilità nella lavorazione del cioccolato. L’Eurochocolate di Perugia attira ogni anno migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo, rendendo la città un vero e proprio paradiso per gli amanti del cioccolato.

Questo evento è un’opportunità per scoprire nuovi gusti, imparare sul processo di produzione del cioccolato e godersi una festa deliziosa e divertente. BBCONTEST grazie alle preziosissime collaborazioni delle foodblogger è riuscito a colpire ancora una volta nel segno, con il loro aiuto, in questo contest, c’è stata espressione di intenso e sublime senso di piacevolezza! La vincitrice del contest fotografico Eurochocolate Perugia 2023 è stata Anais Cholet, con la foto dei cupcake realizzati dalla pasticceria Mela di Bastia Umbra (PG): @melapasticceriadal1953.