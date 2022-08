European Aquatics Championships a Roma dall’11 al 21 agosto. Ai giochi è stato dedicato un francobollo

Poste Italiane ha comunicato che l’11 agosto 2022 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo dedicato agli European Aquatics Championships – Roma 2022. I giochi si terranno al Foro Italico della Capitale.

Il nuoto in piscina, il nuoto in mare, il nuoto artistico e i tuffi, compresi quelli dalle grandi altezze, sono le discipline sportive che saranno celebrate a Roma dall’11 al 21 agosto in occasione dei Campionati Europei.

La più grande manifestazione internazionale dello sport in programma in Italia quest’anno

Commenta Paolo Barelli, Presidente della Federazione Italiana Nuoto:

“European Aquatics Championships è la più grande manifestazione internazionale dello sport in programma in Italia quest’anno.

Si tratta dell’edizione numero XXXVI di questi campionati, che furono disputati per la prima volta nel 1926 a Budapest, capitale dell’Ungheria, e che in Italia hanno soltanto tre precedenti: Bologna 1927, Torino 1954 e Roma 1983.

Gli Europei tornano perciò nel Belpaese dopo quasi un quarantennio con la partecipazione di 1500 atleti di 50 Paesi.

I giochi al Foro Italico di Roma

Il nuoto, il nuoto artistico ed i tuffi saranno ospitati nel Parco del Foro Italico, in quello Stadio del Nuoto che i campioni e gli spettatori hanno spesso definito “la piscina più bella del mondo” e che è già stata sede dei Giochi Olimpici di Roma 1960 e due volte dei campionati del mondo: quelli del 1994 con il titolo del Settebello, quelli del 2009 con Federica Pellegrini. La campionessa, che ha vinto in tutte le piscine conosciute, s’impose nei 200 e 400 stile libero con i record mondiali: quello dei 200 ancora resiste dopo 13 anni. Il nuoto in acque libere si svolgerà invece nel mare di Ostia, la “spiaggia dei romani”.

Le discipline acquatiche sono divenute negli ultimi 20 anni sport vincenti per l’Italia: fu a Sydney 2000 che il nostro nuoto conquistò con Domenico Fioravanti la sua prima medaglia d’oro olimpica.

L’importanza sportiva del nuoto e delle discipline simili è testimoniata dall’albo d’oro internazionale delle diverse specialità; la sua funzione sociale e sanitaria è provata dalla necessità perseguita della tutela dell’ambiente e della sicurezza in acqua da garantire a tutti i cittadini.

Il francobollo dedicato agli Europei di Roma 2022 è un riconoscimento al grande evento che sarà seguito, dal 24 agosto al 4 settembre, dai Campionati Masters che vedranno impegnati praticanti di tutto il continente e di tutte le età.

Le caratteristiche tecniche del francobollo dedicato agli European Aquatics Championships

Si tratta di una emissione ordinaria appartenente alla serie tematica “lo Sport” relativo al valore della tariffa B zona 1 pari a 1,25€.

Tiratura: trecentomila esemplari.

Foglio da ventotto esemplari

La vignetta riproduce il logo degli European Aquatics Championships – Roma 2022 attorno al quale ruotano idealmente una serie di atleti impegnati nelle discipline sportive acquatiche.

Completano il francobollo la legenda “XXXVI CAMPIONATI EUROPEI DELLE DISCIPLINE ACQUATICHE”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B ZONA 1”.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetto a cura di Elevan S.r.l. e della Società per l’Organizzazione dei Campionati Europei di Nuoto 2022 e ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Dove comprare il francobollo

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Roma Prati.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Cartella filatelica dedicata all’occasione

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata e affrancata, una tessera filatelica e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 18€.