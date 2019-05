ROMA – Eva Grimaldi ed Imma Battaglia hanno detto “sì”. L’attrice e l’attivista LGBT si sono unite civilemente dopo sette annidi fidanzamento. L’unione è avvenuta all’Antonello Colonna Resort a Labico in provincia di Roma. In esclusiva assoluta sul numero di “Chi” in uscita il prossimo 22 maggio, le foto dell’evento.

Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini un’ampia intervista con Eva Grimaldi e Imma Battaglia e tutte le foto della cerimonia civile e della festa che c’è stata dopo. Tra gli invitati erano presenti Gabriel Garko, testimone di nozze ed ex fidanzato della Grimaldi, Elenoire Casalegno, Bianca Atzei, Nancy Brilli e Wladimir Luxuria.

Non mancano anche gli esponenti politici: tra questi, alla cerimonia era presente Monica Cirrinà, la deputata Pd “madre” della legge sulle Unioni civili che porta il suo nome, Wladimir Luxuria, Nicky Vendola e Alfonso Pecoraro Scanio.

L’unione tra le due, accompagnata dai due hashtag scelti dalla coppia ( #EvaImmaWeddingDay e #LePromesseSpose ), era già stata annunciata lo scorso giugno 2018. La storia d’amore fu però resa nota da una trasognante Eva durante l’Isola dei Famosi 2017. Ad organizzare l’evento è stato Enzo Miccio, il wedding planner più noto della televisione italiana.