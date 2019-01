Fabio Rovazzi in Kenya: vacanza prima di Sanremo 2019

ROMA – Fabio Rovazzi si rilassa in vacanza in Kenya tra parchi naturali e safari prima di iniziare l’avventura di Sanremo 2019. Il cantante accompagnato dalla fidanzata Karina Bezhenar è arrivato a Malindi per andare a visitare il centro di ricovero animali: il Sanctuary of Malindi.

Un piccolo zoo dove si prendono cura di animali malandati e feriti: dalle tartarughe centenarie ai serpenti più rari e velenosi fino ad arrivare ad avvoltoi e falchi. Si tratta di un ambiente protetto in cui gli animali grazie alle cure dei ranger vengono riabilitati per poi essere lasciati nuovamente in libertà.

Il viaggio è proseguito poi con un Safari fotografico di tre giorni nella Savana e in un lodge isolato e immerso nella natura. Accompagnati da un ranger a bordo di una jeep, Rovazzi e la sua compagna hanno avuto la possibilità di vedere da vicino tutte le grandi specie animali che vivono nel loro habitat naturale, l’unico animale difficile da avvistare è stata il giaguaro.

Hanno proseguito poi il loro viaggio nella riserva faunistica Masai Mara in compagnia del bellissimo e antico popolo Masai con cui hanno passato una piacevolissima giornata tra balli e canti nel rispetto delle loro usanze. Il Safari è quasi giunto al termine dopodiché Fabio e Karina torneranno a Malindi al Billionaire Resort di Flavio Briatore di cui sono ospiti. Tra qualche giorno è previsto il loro rientro in Italia e Rovazzi si prepara ad affrontare insieme a Pippo Baudo l’ospitata a Sanremo.