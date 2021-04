Fabrizio Corona prega in cella. La FOTO accompagnata dal messaggio della Bibbia “vivessimo per la giustizia”

Fabrizio Corona posta una foto che lo ritrae mentre prega in carcere. Corona è a torso nudo e la foto è accompagnata da un passaggio della Sacra Bibbia: “Non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia” (1 Pietro 2,24).

La foto è senza dubbio un messaggio legato alla sua controversa vicenda giudiziaria: dopo la revoca degli arresti domiciliari infatti, l’ex re dei paparazzi è stato ricoverato al reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda per essersi tagliato apposta.

A partire dallo scorso 22 marzo, Corona è stato trasferito al carcere di Monza: qui dovrà scontare circa tre anni di reclusione residua.

Fabrizio Corona e lo sciopero della fame

La decisione del suo ritorno in cella, da Fabrizio Corona viene vissuta come un’ingiustizia. Per questa ragione ha intraprenso uno sciopero della fame interrotto dopo 20 giorni. Ora, come spiegano i suoi legali, “beve del tè zuccherato e mangia dei cracker”.

Fabrizio Corona, cosa scrivono su Instagram

La foto, su Instragram è molto commentata. Molti sono solidali. Qualcuno scrive: “Non sono mai stato un tuo fan ma ora sento di esprimerti tutta la mia solidarietà. Non mollare, prima o poi il marcio verrà a galla”.

E ancora: “E’ un uomo che ha bisogno di cure e dell affetto dei suoi cari…lasciatelo tornare a casa!!! Se si ammazza sarete per sempre maledetti!!! E’ un borderline,se non curato…si ammazzerà.”

Qualcuno incita l’ex re dei paparazzi ad avere coraggio: “Ma chi siete voi per giudicare? Fabrizio avanti con Coraggio”.

Qualcun altro, infine è critico e parla di foto ridicola: “Oltre al ridicolo c’è questa foto.. che ti costava stare buono fenomeno saresti a casa”.