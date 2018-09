ROMA – Fabrizio Corona, dedica speciale alla nuova fidanzata Zoe Cristofoli. Corona fa gli auguri in modo speciale alla sua nuova compagna. “Auguri piccola Mowgli” scrive l’ex re dei paparazzi su Instagram: si tratta di una dedica speciale nel giorno dei suo compleanno, accompagnata da una foto che li ritrae insieme abbracciati in costume con i tatuaggi in bella vista.

La foto mostra che l’amore tra i due sembra andare a gonfie vele. Fabrizio ha ormai dimenticato Nina Moric. Anche la storia con Silvia Provvedi sembra appartenere al passato. Nelle storie, si vede la festa di compleannno di Zoe in un ristorante milanese: tanti invitati, la torta e le candeline da spegnere.

Nei giorni scorsi, Zoe Cristofoli ha raccontato al Corriere della Sera i dettagli dell’inizio della loro storia d’amore. I due si sono conosciuti a giugno durante il Pitti uomo a Firenze ma inizialmente da parte di entrambi non vi è stato alcun tipo di interesse. Solo successivamente è scattata la scintilla.

In molti hanno visto questa relazione come un’opportunità per la ragazza 23enne per farsi conoscere e per sfondare come modella ma lei zittisce subito le malelingue: “A me non interessa cosa fa, la sua popolarità. Io ho sempre fatto tutto con le mie gambe. Ho avuto tante occasioni in cui avrei potuto sfruttare persone e non l’ho mai fatto”.

La Cristofoli ha parlato della reputazione da “bad-boy” di Corona. In generale, definisce Corona un uomo con la voglia di vivere dentro e, conoscendolo più nel profondo, l’immagine da cattivo ragazzo che gli è stata affidata non centrerebbe molto con la sua vera natura. L’augurio che si fa la fotomodella è che cambi su tante cose, che dia una svolta alla sua vita in positivo: “Io crocerossina? No, si deve salvare da solo, se lo merita”.