SOUTHAVEN – Una foto molto dura e senza censure mostra un bambino di 12 anni in una bara. A pubblicarla su Facebook è la mamma Cheryl Hudson: la donna che vive a Southaven nel Mississippi, ha così voluto mostrare a tutti “fino a dove può spingersi il bullismo“.

Suo figlio, Andrew Michael Leach, non ha retto alle continue prese in giro dei compagni sul suo orientamento sessuale e si è suicidato. “Stava combattendo una guerra interiore per la sua sessualità. Pensava di essere bisessuale, ma l’informazione si è diffusa a scuola ed è diventato vittima degli attacchi di un gruppo di bambini”, racconta ai quotidiani locali.

“Il mio cuore è spezzatoma continuerò a fare prevenzione contro il bullismo. Vogliamo assicurarci che la voce di Andy sia ascoltata e che non sia morto invano” ha concluso la donna.